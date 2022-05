Χανιά

Χανιά: Η ομίχλη σκέπασε τo κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εμφάνισή του έκανε και πάλι το φαινόμενο της ομίχλης οριζόντιας μεταφοράς, σκεπάζοντας για άλλη μια φορά τις περιοχές των Χανίων.

Την εμφάνισή του έκανε και πάλι το φαινόμενο της ομίχλης οριζόντιας μεταφοράς, σκεπάζοντας για άλλη μια φορά τις περιοχές των Χανίων.

Το φαινόμενο δημιουργείται όταν πολύ θερμός και υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με την παγωμένη θάλασσα, η θερμοκρασία πέφτει απότομα προκαλώντας υγροποίηση των υδρατμών με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ομίχλη.

Η ομίχλη εμφανίστηκε στην περιοχή της Σούδας και του Βλητέ αλλά και στο κέντρο των Χανίων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι και η εικόνα μέσα από το πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Σούδας, όπου η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη, προκαλώντας καθυστέρηση στην άφιξη των δρομολογίων.

Συγκεκριμένα το πλοίο των Μινωικών Γραμμών έδεσε στο Λιμάνι της Σούδας στις 7:15 το πρωί, ενώ το πλοίο της ANEK LINES έδεσε στις 7:45.

πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία εξπρές με καταιγίδες και “βουτιά” της θερμοκρασίας

Παλλήνη: Λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

Τι είναι το “Blackout Challenge” - Συμβουλές για προστασία των παιδιών