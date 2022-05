Πιερία

Κατερίνη: Αστυνομικός έσωσε κοπέλα με τις πρώτες βοήθειες (βίντεο)

Η στιγμή που αστυνομικός σώζει κοπέλα που κατέρρευσε μέσα σε καφετέρια.

Αστυνομικός έσωσε τη ζωή μίας γυναίκας, καθώς της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα κατέρρευσε μέσα σε καφετέρια, στην Κατερίνη το απόγευμα της 10ης Μαΐου, με αποτέλεσμα αστυνομικός που καθόταν στο διπλανό τραπέζι, να της σώσει τη ζωή, παρέχοντας της, τις πρώτες βοήθειες.

Ο αστυνομικός παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στην κοπέλα

Αναλυτικότερα, ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ από την Κατερίνη, Παναγιώτης Κόσιφας δήλωσε ότι «έβλεπα ότι η κοπέλα δεν αισθανόταν καλά, κουνιόταν δεξιά και αριστερά. Όταν τελικά κατέρρευσε, σηκώθηκα γρήγορα από το τραπέζι, την έπιασα και διαπίστωσα ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Άμεσα άνοιξα χώρο, τον καθάρισα έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξαπλώσει κάτω και εν συνεχεία είδα ότι η αεροφόρος οδός είχε φράξει. Δηλαδή δεν είχε αναπνοή. Άμεσα έκανα έκταση κεφαλής ώστε να της ανοίξω την αεροφόρο οδό και να μπορέσει να αναπνεύσει μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο».

Παράλληλα ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, επισήμανε στο Grtimes.gr, για το που έμαθε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες: «το έχω διδαχθεί από τη σχολή Ναυαγοσωστικής την οποία έχω τελειώσει. Όπως επίσης και από τους εξαιρετικούς εκπαιδευτές που έχουμε στην Αστυνομία και την ομάδα ΔΙΑΣ. Μας έχουν μάθει πώς να αντιδρούμε σε έκτακτες περιπτώσεις όπως τραυματισμούς ή περιστατικά ανθρώπων που πνίγονται, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να σώσει ζωές».

Αναφερόμενος επιπλέον, στο πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει κάποιος να παράσχει τις Πρώτες Βοήθειες σε άνθρωπο που το έχει ανάγκη, ο κ. Κόσιφας υπογραμμίζει πως «είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να σας πω ότι στο εν λόγω περιστατικό, ακούστηκαν διάφορα που θα έπρεπε να κάνω, τα οποία όμως δεν είχαν καμία βάση. Άκουσα για κουτάλια που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω, για γάντια, όμως όλα αυτά δε βοηθούν ουσιαστικά. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχεις διδαχθεί πώς να παράσχεις πρώτες βοήθειες. Πιστέψτε με, ότι τα σεμινάρια παροχής Πρώτων Βοηθειών κοστίζουν λίγες ώρες από τη ζωή καθενός, όμως πραγματικά σώζουν ζωές. Ας το δούμε έτσι, από τη στιγμή που δε διδάσκονται στα σχολεία, κάτι που θα ήταν ευχής έργο».

Η κοπέλα είναι καλά στην υγεία της

Ο αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ, αναφέρθηκε και στο τι απέγινε η γυναίκα μετά το περιστατικό: «Λίγες ημέρες μετά είχα μια επικοινωνία με τον αδερφό της, ο οποίος με έψαξε για να με ευχαριστήσει. Μου είπε ότι είναι καλά στην υγεία της και ότι απομένουν μερικές αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κάτι. Όμως σήμερα που μιλάμε, η κοπέλα είναι μια χαρά», σημείωσε o Παναγιώτης Κόσιφας.

Δείτε το βίντεο με τον αστυνομικό να δίνει τις πρώτες βοήθειες στην κοπέλα:

Πηγή: Grtimes.gr

