Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Αρχαία Αγορά: νεκρός ο νεαρός που έπεσε από γέφυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια του νεαρού που πριν από λίγες ημέρες είχε πέσει στο κενό.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση πως σήμερα το πρωι έφυγε από τη ζωή ο νεαρός που είχε πέσει από τη γέφυρα στην Αρχαία Αγορά στη Θεσσαλονίκη.

Ο 26χρονος νεαρός, είχε πέσει από ύψος 4 μέτρων, τα ξημερώματα της 2ας Μαΐου. Ο 26χρονος καθόταν με τη φίλη του στα κάγκελα της Αρχαίας Αγοράς, στην οδό Ολύμπου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκαν στο κενό.

Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το 26χρονο αγόρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σήμερα το πρωί, υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μήνες

Γέρακας: Λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, η ερωτική σχέση τους και οι κάμερες (βίντεο)