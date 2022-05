Πέλλα

Σκύδρα: καγκελόπορτα έπεσε πάνω σε αγοράκι

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 7χρονου αγοριού.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 7χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε όταν έπεσε πάνω του καγκελόπορτα.

Ο 7χρονος είχε πάει μαζί με τη μητέρα του επίσκεψη στον παππού του, στην Σκύδρα Πέλλας.Την ώρα που φεύγανε έπεσε πάνω του η καγκελόπορτα της εισόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αρχικά διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Έδεσσας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας.

