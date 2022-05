Χίος

Κακοκαιρία - Χίος: Πλοίο δεν μπορεί να δέσει στο λιμάνι (βίντεο)

Έρμαιο του δυνατού ανέμου το «Νήσος Σάμος» στο λιμάνι της Χίου. Περιπέτεια για εκατοντάδες επιβάτες.

Μίνι κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους σαρώνει από χθες τη χώρα προκαλώντας προβλήματα και στο λιμάνι της Χίου.

Με τη βοήθεια ρυμουλκού αποκολλήθηκε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Σάμος» που, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικρατούσαν στη θαλάσσα περιοχή επικάθησε σε αμμώδη αβαθή κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Το πλοίο αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία πρόσδεσης, προκειμένου να αποβιβάσει τους επιβάτες για τη Χίο.

Το "Νήσος Σάμος" αναμένεται να επιθεωρηθεί και μετά από βεβαίωση του παρακολουθούντα νηογνώμονα θα αναχωρήσει προς εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Στο πλοίο με 86 άτομα πλήρωμα, επιβαίνουν 332 επιβάτες 104 φορτηγά 83 ΙΧ και 18 δίκυκλα.