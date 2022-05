Τρίκαλα

Τρίκαλα: 27χρονη πέθανε 10 μήνες μετά τον γάμο της

Σοκ και θλίψη προκάλεσε στα Τρίκαλα ο θάνατος της νέας γυναίκας, που «έφυγε» τόσο ξαφνικά.

Αιφνίδιος θάνατος 27χρονης από τα Τρίκαλα προκάλεσε θλίψη στην πόλη.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία τους τελευταίους μήνες ζούσε και εργαζόταν στη Γερμανία, φέρεται να ένιωσε μια αδιαθεσία και να κατέρρευσε πολύ γρήγορα.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι, είχε παντρευτεί μόλις τον περασμένο Αύγουστο.

