Ενδοοικογενειακή βία: Έγκυος “πήρε πίσω” την καταγγελία της

Εγκυμονούσα η οποία είχε καταγγείλει τον σύζυγό της, ανακάλεσε στο…δικαστήριο.

Ανακάλεσε την καταγγελία της ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας μία γυναίκα από τον Αλμυρό Βόλου.

Η 39χρονη είχε καλέσει την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ όταν έπεσε μέσα στο σπίτι της, καταγγέλλοντας ότι, η πτώση της οφειλόταν στον άνδρα της.

Όμως, όταν το ζευγάρι έφτασε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, η γυναίκα είπε πως, ο τραυματισμός της έγινε κατά λάθος από την ίδια, πάνω στον πανικό της και νομίζοντας ότι είχε τραυματιστεί, κάλεσε την Αστυνομία και ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία της.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι στην προσπάθεια που έκανε ο 43χρονος σύζυγός της να της πάρει το πακέτο τσιγάρων από τα χέρια, ενστικτωδώς έβαλε τα χέρια για να προστατέψει την κοιλιά της (είναι έγκυος στον 7ο μήνα), παραπάτησε και έπεσε στο κρεβάτι.

Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι προκάλεσε «πολύ κακό για το τίποτα», τόνισε ότι ζει αρμονικά και χωρίς προβλήματα με τον σύζυγό της και ζήτησε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Δικαστήριο αθώωσε τον 43χρονο άνδρα, που κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα σωματικής βλάβης από πρόθεση.

Πηγή: magnesianews.gr

