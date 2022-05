Θεσσαλονίκη

Σκύδρα: Διασωληνώθηκε ο ανήλικος που χτύπησε με καγκελόπορτα

Στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το παιδί πάνω στο οποίο έπεσε η καγκελόπορτα.

(εικόνα αρχείου)

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο ανήλικος πάνω στον οποίο έπεσε καγκελόπορτα.

Το παιδί, 5,5 ετών, βρισκόταν στο σπίτι του παππού του, στη Σκύδρα, με τη μητέρα του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η καγκελόπορτα έπεσε πάνω του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όμως το βράδυ της Τετάρτης κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων και φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Προανάκριση για το περιστατικό διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας.

Πηγή: thestival.gr





