Κόρινθος: Φωτιά στο Αμόνι

Δασική έκταση έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Αμόνι Κορινθίας, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι σε δυσπρόσιτο σημείο, ωστόσο δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνό.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και 2 εναέρια μέσα.

