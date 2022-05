Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε βενζινάδικο - Τραυματίστηκε υπάλληλος (εικόνες)

Στο νοσοκομειο διακομίστηκε ο εργαζόμενος στο βενζινάδικο, που τραυματίστηκε στην διάρκεια της ληστείας.

Ληστεία σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην οδό Λαγκαδά, στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα, με την απειλή κατσαβιδιού, απέσπασαν χρηματικό ποσό, του οποίου το ύψος υπολογίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 300-500 ευρώ.

Αφού τραυμάτισαν ελαφρά τον υπάλληλο του πρατηρίου, οι δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, απέσπασαν τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή και άρχισαν τις αναζητήσεις για να τους εντοπίσουν.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρέχει ιατρική βοήθεια στον 35χρονο, ο οποίος στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Πηγή: grtimes.gr

