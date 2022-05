Αχαΐα

Τροχαίο με μηχανάκι να τυλίγεται στις φλόγες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα να τυλίγεται στις φλόγες, μετά από σύγκρουση με όχημα.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στη Νέα Εθνική Οδό, στο ύψος του Μουσείου, στην Πάτρα.

Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του αυτοκίνητο.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το σημείο αποκλείστηκε και έσπευσαν επί τόπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Πηγή: thebest.gr, nafpaktianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε βενζινάδικο - Τραυματίστηκε υπάλληλος (εικόνες)