Μαγνησία

Βόλος: απείλησε να κάψει τον πεθερό του μόλις αποφυλακίστηκε

Σε κατάσταση "αμοκ" ο άνδρας φώναζε και απειλούσε πως θα βάλει φωτιά στα πεθερικά και την πρώην γυναίκα του. Τι εντοπίστηκε στο όχημά του.

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου, οι αντιδράσεις και οι απειλές ενός επιχειρηματία στα πεθερικά και την πρώην σύζυγό του.

Πιο συγκεκριμένα, γνωστός 46χρονος επαγγελματίας στον Βόλο αλβανικής καταγωγής, τα ξημερώματα της Πέμπτης, μόλις έξι ημέρες μετά την αποφυλάκισή του για αντίστοιχα περιστατικά- απείλησε να κάψει τον πεθερό του όταν πήγε στο σπίτι του, όπου μένει και η πρώην σύζυγός του με το παιδί τους.

Ανέβηκε στα κάγκελα του σπιτιού στις 6 το πρωί και άρχισε να φωνάζει, να βρίζει και να απειλεί πως θα τους κάψει ζωντανούς και μάλιστα έδειξε να αδιαφορεί για τις συστάσεις των δικαστών στο αυτόφορο, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε και ένα πλαστικό μπουκάλι νερού γεμάτο βενζίνη.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, στο οποίο βρέθηκε χωρίς δικηγόρο και με σαγιονάρες. Ο πεθερός του που κατέβαλε και τη μήνυση, περιέγραψε, το δράμα που ζει η οκογένειά του των τελευταίο χρόνο, με τις απειλές που δέχονταν από τον επιχειρηματία.

Ο κατηγορούμενος όταν κλήθηκε σε απολογία, μέσα από ασυνάρτητο λόγο, κατηγορούσε συνταξιούχο αστυνομικό στη Μαγνησία ως καταστροφέα του 5χρονου παιδιου του με τον οποίο διατηρεί- σύμφωνα πάντα με τον ίδιο – προσωπική σχέση η πρώην σύζυγος του. “Όλα τα κάνω για το παιδί μου φώναζε στο δικαστήριο” … Προκαλούσε τόση φασαρία, ώστε ήταν αδύνατον να ακουστούν μεταξύ τους ακόμα οι δικαστές της έδρας.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους και εννέα μηνών και διέταξε την έκτιση της ποινής, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί ξανά στη φυλακή, απ’ όπου είχε αποφυλακιστεί πριν έξι μέρες.

Πηγή: gegonota.news

