Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες για τη χρυσή ληστεία των 800000 ευρώ (εικόνες)

Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου με την αμύθητη λεία. «Πλούσιο» το παρελθόν του δράστη.

Σεσημασμένος για συνολικά 13 ληστείες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη για ένοπλη ληστεία που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2019 σε σπίτι υπερήλικα, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με λεία χρηματοκιβώτιο που περιείχε μετρητά ύψους 400.000 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας επιπλέον 400.000 ευρώ.

Πρόκειται για 52χρονο, Έλληνα υπήκοο με καταγωγή από τη Γεωργία. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη χθες στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, όπου, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν χρυσαφικά και κοσμήματα, κάποια από τα οποία είχαν αφαιρεθεί από το σπίτι της Πυλαίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος, κατά το διάστημα 2006 έως 2009 είχε διαπράξει σωρεία ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά υποκαταστήματα και ΕΛΤΑ, για τις οποίες εξέτισε την ποινή του και αποφυλακίστηκε.

Για εμπλοκή στη ληστεία της Πυλαίας, την εξιχνίαση της οποίας ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ακόμη ανδρών, 50 και 22 ετών (αλλοδαποί), οι οποίοι φαίνεται πως είχαν υποστηρικτικούς ρόλους. Ο δεύτερος συνελήφθη επίσης στη Θεσσαλονίκη, με βάση ένταλμα ανακριτή.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης, ο 52χρονος, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν εισβάλει στο σπίτι του 93χρονου (τότε) θύματος και με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή όπλου, ακινητοποίησαν τόσο τον υπερήλικα όσο και τις δύο οικιακές βοηθούς του. Αφού άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο, τα κοσμήματα και τις λίρες, εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες πράξεις.

