Λάρισα - θάνατος βρέφους: βρισκόταν σε παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού (εικόνες)

Συγκλονισμενη ειναι η τοπική κοινωνία της Ελασσόνας από τον θάνατο του μόλις 10 μηνών βρέφους. Το απόγευμα τελέστηκε και η εξοδιος ακολουθία στα κοιμητήρια της περιοχής...

Ραγισαν καρδιές στην κηδεία. Τραγικές φιγούρες η μητέρα και ο πατέρας οι οποίοι έφτασαν υποβασταζομενοι στα κοιμητήρια.

Συγγενείς φίλοι σχεδόν όλη η πόλη της Ελλασονας ήταν εκεί. Με λίγα λουλούδια και λαμπάδες στα χέρια.

Όλοι στην Ελλασονα πάντως δηλώνουν ότι θα σταθούν στο πλάι της οικογένειας αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε η 37χρονη μητέρα του άτυχου παιδιού ενώ το βρέφος βρισκόταν σε παιδικό καθισματάκι στην θέση του συνοδηγού. Η μητέρα έχασε ξαφνικά τον έλεγχο, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρακείμενο δέντρο.

Στο σημείο έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας. Εκεί του έγινε για αρκετή ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ωστόσο οι γιατροί να καταφέρουν να το κρατήσουν στη ζωή.

Σημειώνεται ότι η 38χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, δεν τραυματίστηκε. Ο πατέρας δεν ήταν εντός του αυτοκινήτου και ενημερώθηκε εκ των υστέρων για το τραγικό συμβάν.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι το βρέφος πέθανε δύο μέρες πριν από την βάπτιση του καθώς το Σάββατο το ζευγάρι ετοιμαζόταν να τελέσει το μυστήριο του γάμου αλλά και της βάπτισης του μικρού παιδιού τους.

Φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι του χωριού κατευθύνονται στο σημείο προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι για το άτυχο βρέφος.

Πηγή: thelarissapaper.gr

