Χαλκιδική: Καταδικάστηκε λιμενικός για υπεξαίρεση “μαμούθ”

Τι είπε κατά τη διάρκεια της απολογίας του

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθισε ένας πρώην υπάλληλος που παραδέχθηκε ότι μέσω «μαύρου μπλοκ» έπαιρνε χρήματα που προορίζονταν για το ταμείο.

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε έναν πρώην υπάλληλο του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής που κατηγορείται για υπεξαίρεση ύψους 205.000 ευρώ από το 2004 έως το 2011.

Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για εισπράξεις τελών, ωστόσο, όπως παραδέχθηκε είχε εκδόσει ένα «μαύρο μπλοκ» από το οποίο εξέδιδε αποδείξεις για λογαριασμό του Ταμείου πάρα το γεγονός ότι έπαιρνε ο ίδιος τα χρήματα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το ύψος της υπεξαίρεσης είναι 63.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του εστίασε στα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν μετά από αλλεπάλληλους θανάτους μελών της οικογένειάς του από καρκίνο. «Όλα ξεκίνησαν από την αναμπούλα που επικρατούσε. Ζητώ συγγνώμη, η θεία δίκη με έχει καταδικάσει εδώ και πολύ καιρό», είπε.

Ο κατηγορούμενος αθωώθηκε για την πράξη της απιστίας ενώ του αναγνωρίσθηκε ελαφρυντικό και η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Το δικαστήριο αθώωσε έναν συνάδελφό του, που χαρακτήρισε ως μπάχαλο τη διαχείριση των οικονομικών του Ταμείου.

