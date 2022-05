Κιλκίς

Κιλκίς: Ληστεία σε βάρος ταχυδρόμου εξιχνιάστηκε... δέκα χρόνια μετά

Τον είχαν απείλησαν με όπλο και του άρπαξαν 30.000 ευρώ. Δέκα χρόνια μετά ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρια άτομα.



Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ταχυδρομικού διανομέα που έγινε πριν από δέκα χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2012, σε περιοχή του Κιλκίς. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ατόμων που αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το πρωί της 6ης Δεκεμβρίου 2012 σε περιοχή του Κιλκίς, οι δύο από τους ημεδαπούς, με την απειλή όπλου που έφερε ένας εξ αυτών, ακινητοποίησαν ταχυδρομικό διανομέα και τον εξανάγκασαν να βγει από το όχημα που χρησιμοποιούσε για τη διανομή αλληλογραφίας.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν το παραπάνω όχημα, μέσα στο οποίο υπήρχε μία τσάντα με το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, προς διανομή σε οικισμούς του Κιλκίς. Όπως διαπιστώθηκε, ο τρίτος συνεργός τους επέβαινε σε φορτηγό, το οποίο χρησιμοποίησαν για να εμποδίσουν και να επιβραδύνουν το όχημα του παθόντα.

Το όχημα του ταχυδρομικού διανομέα είχε εντοπιστεί από τους αστυνομικούς εγκαταλειμμένο σε αγροτική περιοχή του Κιλκίς, όπου μέσα από την τσάντα είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, για το αδίκημα της ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Για την υπόθεση, από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκαν στους προαναφερόμενους ημεδαπούς ποινές κάθειρξης.

