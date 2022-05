Ιωάννινα

Ιωάννινα: Ατύχημα με λεωφορείο - Λιποθύμησε στο τιμόνι ο οδηγός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.



Ατύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στα Ιωάννινα το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για λεωφορείο που μετέφερε τους εργαζόμενους του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων.

Το λεωφορείο έκανε το καθιερωμένο δρομολόγιο και ήδη είχε παραλάβει εργαζόμενους για να τους μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Την ώρα που βρισκόταν στο Λυκοτρίχι, ο οδηγός λιποθύμησε με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε ενώ ο ίδιος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική προκειμένου να κόψει τις μπάρες ώστε να μπορέσει να απεγκλωβιστεί και να απομακρυνθεί το όχημα.

Πηγή: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φοροδιαφυγή - Αδήλωτοι εργαζόμενοι: “Λουκέτο” σε καφέ μπαρ για δεκάδες παραβάσεις

Αυτοκτονία 14χρονου - Καταγγελία: “Ο διευθυντής του σχολείου μαζεύει τα μαχαίρια στο συρτάρι του”

“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα