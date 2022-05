Ηράκλειο

Τροχαίο: Τζιπ μπούκαρε σε κρεοπωλείο (εικόνες)

Τροχαίο με σοβαρές υλικές ζημιές. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Γερωνυμάκη, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ένα… κρεοπωλείο.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση ενώ μεγάλο σοκ υπέστησαν και οι πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο.

Μάλιστα, δεν χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ αλλά ούτε και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός και ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα.

