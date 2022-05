Ξάνθη

Ξάνθη: Μετέφερε παράνομα μετανάστες με κλεμμένο αμάξι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνος δεν σταμάτησε. Εντοπίστηκε λίγο αργότερα.



Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου στον οικισμό Αβδήρων Ξάνθης. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών το όχημα ήταν κλεμμένο και ο συλληφθείς δεν έχει άδεια οδήγησης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης έκαναν χθες σήμα στάσης στον οδηγό, εκείνος δεν συμμορφώθηκε, αλλά τελικά εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα στη χώρα τρεις μετανάστες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, για το όχημα που οδηγούσε έχει δηλωθεί κλοπή την 19-5-2022 σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αδαμάντιος Μαντής: Η μητέρα του νεκρού πολίστα ζητά αυστηρότερες ποινές (βίντεο)

Ουκρανία - Αζοφστάλ: Δεκάδες γυναίκες ανάμεσα στους αιχμαλώτους

Ρούλα Πισπιρίγκου: η αίτηση αποφυλάκισης, το φιαλίδιο με αίμα και η εκταφή της Μαλένας