Παράξενα

Βόλος: Νέες συλλήψεις ανήλικων που “περνούν ξυστά” από αυτοκίνητα εν κινήσει... για πλάκα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκάλεσε το “παιχνίδι θανάτου” των παιδιών, στον ανυποψίαστο οδηγό. Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς των ανήλικων.

Συνεχίζεται το επικίνδυνο παιχνίδι που έχει αναστατώσει το Βόλο και έχει κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της πόλης, μία πρόκληση που έχουν βρει τα παιδιά για να δοκιμάζουν τις αντοχές τους αλλά και τα αντανακλαστικά των οδηγών. Μόλις πέσει το σκοτάδι πετάγονται στις ρόδες ανυποψίαστων οδηγών και ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος.

Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στο Βόλο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, ένας 17χρονος, ένας 14χρονος Έλληνας και ένας 13χρονος υπήκοος Ρουμανίας, για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι εισήλθαν τρέχοντας στο οδόστρωμα, περνώντας με πρόθεση, μπροστά και σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από διερχόμενο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, διαταράσσοντας την ασφάλεια της συγκοινωνίας και θέτοντας σε κίνδυνο τους χρήστες του οδικού δικτύου και τους εαυτούς τους.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι πατέρες των ημεδαπών και η μητέρα του αλλοδαπού για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

«Έτρεμαν τα πόδια μου όταν έπεσαν πάνω στο δίκυκλο τα δύο παιδιά»

“Τα πόδια μου έτρεμαν και δεν είχα κουράγιο να βγάλω λέξη. Καμία φορά περνάω από το σημείο και δεν θυμάμαι ακριβώς το σημείο που έγινε, υπάρχει νεκρός χρόνος στο μυαλό μου”, δήλωνε πριν από λίγες ημέρες, ο Βασίλης Καλλίας, εκπαιδευτής οδηγών, που ήρθε σε άμεση επαφή με τα επικίνδυνα παιχνίδια ανήλικων που πέφτουν στις ρόδες διερχόμενων αυτοκινήτων ή δικύκλων και δυστυχώς, έχουν γίνει μόδα…Όταν βιώνεις ένα τέτοιο περιστατικό, νομίζεις ότι είναι κάτι που πέρασε, αλλά είναι ένα ψυχικό τραύμα που είναι μέσα σου, κάπου καλά κρυμμένο, ανέφερε ο κ. Καλλίας.

Περιγράφοντας τα όσα έζησε, ο εκπαιδευτής οδηγών τόνισε ότι πριν μια εβδομάδα, αργά το μεσημέρι, στην οδό Ανθ. Γαζή στο Βόλο, που ευτυχώς δεν υπήρχε μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση, τόνισε πλησιάζοντας στη διασταύρωση με Κρίτσκη στο δεξί πεζοδρόμιο, το δίκυκλο πλησίασε δύο παιδιά που ακροβατούσαν στην άκρη του πεζοδρομίου, λικνίζοντας το σώμα τους μπρος – πίσω.

“Επειδή το ζαβολιάρικο βλέμμα τους ήταν στραμμένο προς το αυτοκίνητο, αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά, κοίταξα ποιός είναι πίσω μου και αν με ακολουθεί κάποιος, ευτυχώς, δεν με ακολουθούσε άλλο όχημα, τα παιδιά πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής και εκεί που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι χαλάρωσα, τα παιδιά πλησίασαν κι άλλο και πετάχτηκαν μπροστά μου”, επισήμανε ο κ. Καλλίας.

Ο εκπαιδευτής οδηγών δήλωσε ότι μπήκε στη διαδικασία επιβράδυνσης του δικύκλου, που δεν είχε ιδιαίτερο μέσο ενεργητικής ασφάλειας (υποβοήθηση φρένων) και ευτυχώς, άφησε το φρένο την τελευταία στιγμή, κινήθηκε δεξιά, στο χώρο που βρισκόταν τα παιδιά πριν βγουν στο δρόμο και τους προσπέρασε. Ο κ. Καλλίας τόνισε ότι αν έμενε στο φρενάρισμα, θα είχε γίνει ατύχημα.

Ο εκπαιδευτής είπε ότι σταμάτησε, τα δύο παιδιά τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο χώρο υπήρχε και τρίτο άτομο που προσπαθούσε να βιντεοσκοπήσει τη σκηνή και βλέποντας το βλέμμα του, άρχισε να βρίζει και να φωνάζει στα δύο παιδιά, ενώ όταν είδε ότι ο εκπαιδευτής οδηγών πήγε να κατέβει από το μηχανάκι για να του ζητήσει το λόγο, απομακρύνθηκε τρέχοντας…

Ο κ. Καλλίας τόνισε ότι είναι ειδικός προσχολικής αγωγής και ασχολείται με την κυκλοφοριακή αγωγή χρόνια, πέρα από το επάγγελμά του, διευκρίνισε ότι πρόθεσή του ήταν τα παιδιά να έρθουν κοντά του και να καλέσει την Τροχαία, για να λυθεί το θέμα όπως πρέπει να λυθεί, καθώς το θέμα λύνεται με την Αστυνομία και με την πρόνοια.

“Υπάρχουν γονείς που δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους και κάτι πρέπει να γίνει. Κι εγώ είμαι γονιός, ξέρω ότι υπάρχει μια δύσκολη καθημερινότητα με υποχρεώσεις, αλλά έχουμε παιδιά, οφείλουμε να είμαστε κοντά τους και να τους μιλήσουμε, σε άλλο χρόνο, χωρίς απαραίτητα να γίνει κάτι και δεν έχουμε τη νηφαλιότητα να είμαστε ψύχραιμοι”, επισήμανε.

Ο ίδιος είπε ότι τα παιδιά που κάνουν αυτά τα επικίνδυνα “παιχνίδια” είναι 14-16 χρονών, στα τελευταια μαθητικά τους χρόνια και πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν αγωγή εάν έμπαιναν προβλήματα οδικής ασφάλειας στην εξεταστική ύλη, για τις προαγωγικές ή Πανελλήνιες εξετάσεις.

Επίσης ζήτησε στα Πειραματικά Σχολεία να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών που θα κάνουν τον πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων με τις γνώσεις της φυσικής, της μελέτης περιβάλλοντος και των μαθηματικών.

Αποστάσεις ασφαλείας και προσοχή

Ο ίδιος είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις και να καταλήγουν χωρίς κακά αποτελέσματα, όπως η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσει ο μπροστινός οδηγός. Επίσης τόνισε ότι οι ειδικοί λένε ότι δεν πρέπει να ονειροπολούμε (ή να σκεφτόμαστε τα προβλήματά μας) την ώρα που οδηγούμε. “Στο καθημερινό γνωστό δρομολόγιο, μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα και πρέπει να έχουμε την προσοχή μας τεταμένη, να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας και να είμαστε πάντα έτοιμοι για το απρόσμενο”, επισήμανε ο εκπαιδευτής οδηγών.

Ακόμη ανέφερε ότι είναι μάστιγα η ομιλία στο κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγούμε, αντιστοιχεί σαν να ανάβουμε τσιγάρο ή να ψάχνουμε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ στην περίπτωση αποστολής μηνύματος ή να βλέπουμε τα social media. “Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε πράγματα, αλλά ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει παράλληλες εργασίες, όπως οι υπολογιστές”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καλλίας ανέφερε ότι με σωστή πληροφόρηση και σποτ, μπορεί να ευαισθητοποιηθεί ο Έλληνας οδηγός, σε ένα πρόβλημα είναι διαχρονικό.

Κίνδυνος και για τα ηλεκτρικά δίτροχα

Ο κ. Καλλίας τόνισε ότι κινδύνους ενέχουν και τα ηλεκτρικά δίκυκλα και πατίνια που μπορεί να οδηγήσει ο καθένας.

Όπως είπε, η ελαστική νομοθεσία μας έχουν κάνει πειραματόζωα των κυβερνήσεων που προωθούν την ηλεκτροκίνηση, αλλά υπάρχουν δίκυκλα που έχουν επιδόσεις βενζινοκίνητων και έχει καταργηθεί η ηχητική αντίληψη. Ο ίδιος επέστησε την προσοχή και την αντίληψη των οδηγών τέτοιων οχημάτων και συμπλήρωσε ότι επειδή κάποιοι οδηγούν δίκυκλα χωρίς πινακίδες, δεν έχουν υποχρεώσεις στο δρόμο, κάτι που είναι μεγάλο λάθος.

Τέλος, είναι ότι λανθασμένα πιστεύουμε ότι πεζός και ποδηλάτες έχουν δίκιο, διότι εκτός από τα δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: η αίτηση αποφυλάκισης, το φιαλίδιο με αίμα και η εκταφή της Μαλένας

Χατζηδάκης: “Τέλος” οι εκκρεμείς συντάξεις το καλοκαίρι - Αύξηση σε συντάξεις και κατώτατο μισθό

Ευλογιά των πιθήκων: Στο “Αττικόν” το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ελλάδα (εικόνες)