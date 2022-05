Κοζάνη

Πτολεμαΐδα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός του οχήματος.



Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην Πτολεμαΐδα, με τον οδηγό να τραυματίζεται σοβαρά και να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί της Κυριακής, στο δρόμο προς το Μποδοσάκειο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Το ατύχημα έγινε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε δέντρο.

Ο νεαρός οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πτολεμαίδας.

