Δήλεσι: τον πάτησε με το αυτοκίνητο γιατί... τσακώθηκαν

Άναψαν τα αίματα μεταξύ τους και τότε η κοπέλα τον πάτησε με το αυτοκίνητο.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής στο Δήλεσι.

Μία νεαρή κοπέλα σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν με το αγόρι της και συζητούσαν όταν ξαφνικά ξεκίνησαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να πατήσει με το αυτοκίνητο το νεαρό σύντροφο της και να τον τραυματίσει σοβαρά στο θώρακα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος σοβαρά τραυματισμένος.

