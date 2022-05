Λάρισα

Λάρισα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα (εικόνες)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός, μετά τον απεγκλωβισμό του από το αυτοκίνητο.



Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (22/05), αυτή τη φορά στη Λάρισα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Σαρίμβεη και Εχεκρατίδας, όταν το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας πάνω από 50 ετών, καρφώθηκε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί εντός του αυτοκινήτου του.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και μαζί με αστυνομικούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 50χρονο, και από κει τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον στο εφημερεύον νοσοκομείο.

