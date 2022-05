Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: δικογραφία για υπηρεσίες από κέντρο αισθητικής

Τι αναφέρεται για τον κίνδυνο που διέτρεξαν πελάτισσεες του κέντρου, οι οποίες δαπάνησαν στο κέντρο πολλές χιλιάδες ευρώ.

Στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, διακριβώθηκε η κατά περίπτωση τέλεση των αδικημάτων της απάτης, της επικίνδυνης ή βαριάς σωματικής βλάβης και της υπεξαίρεσης σε βάρος δύο γυναικών ηλικίας 74 και 78 ετών.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ιδιοκτήτης και εργαζόμενοι εταιρείας παροχής υπηρεσιών αισθητικού χαρακτήρα, σε βάρος των οποίων, κατά περίπτωση, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Συγκεκριμένα η 74χρονη, στο πλαίσιο υπηρεσιών που τις παρασχέθηκαν από εργαζόμενους της προαναφερόμενης εταιρείας, υπέστη σοβαρές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ ζημιώθηκε οικονομικά καθώς ακολούθησε μία σειρά θεραπειών που της προτάθηκε, καθώς πείσθηκε ότι όφειλε να τις κάνει. Η συνολική οικονομική ζημιά που υπέστη ανέρχεται σε 63.000 ευρώ!

Αναφορικά με την 78χρονη, τρείς εκ των προαναφερόμενων δραστών, εμπλέκονται σε παράνομη κατακράτηση χρηματικού ποσού ύψους 24.000 ευρώ που αντιστοιχούσε σε προπληρωμένα από την ίδια και ανεκτέλεστα προγράμματα θεραπειών.

Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκομίσθηκε παράνομα από τις δύο περιπτώσεις, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 87.820 ευρώ.

Τη δικογραφία σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

