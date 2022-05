Λάρισα

Λάρισα: Η ποινή στον 27χρονο ληστή που επιχείρησε να βιάσει 89χρονη

Ένοχος με μειωμένο καταλογισμό ο δράστης που μετά τον καταλογισμό της ποινής επέστρεψε στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού. Ο εφιάλτης της υπέργηρης γυναίκας.

Ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, στην τελευταία συνεδρίασή του, ένας 27χρονος Τρικαλινός, ο οποίος παραπέμφθηκε κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού σε βάρος 89χρονης και για ληστεία.

Το Δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών στον 27χρονο, ο οποίος επέστρεψε στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού με αφορμή και την κατάσταση της υγείας του, κατάσταση την οποία επισήμανε και η υπεράσπισή του κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ζητώντας, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή της κατηγορίας της ληστείας σε κλοπή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 27χρονος τον Αύγουστο του 2019 συνελήφθη στα Τρίκαλα κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού και για ληστεία από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατέθεσαν στη δίκη περιγράφοντας τα γεγονότα.

Ο 27χρονος μπήκε στο σπίτι της 89χρονης και με σκοπό τη ληστεία ερεύνησε τους χώρους, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση βίας αποπειράθηκε να βιάσει την 89χρονη. Μαζί του συνελήφθη και ένας 29xpovos Τρικαλιvός, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανέμενε έξω από την οικία.

Την κατάσταση στην οποία βρήκε την 89χρονη περιγράφει, πρωτόδικα, με την κατάθεσή του ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ που συνέλαβε τον 27χρονο. Λέγοντας ότι πήδηξε από τον μαντρότοιχο και μπήκε στο σπίτι της 89xpovns, όπου «είδα ένα μικρό δωματιάκι όπου όλα ήταν αναποδογυρισμένα. Ήταν και ένα σιδερένιο κρεβάτι αναποδογυρισμένο. Πηγαίνοντας προς τα εκεί είδα την 89χρονη κάτω και από πάνω της ήταν το κρεβάτι. Το στρώμα ήταν αλλού. Πάνω στο κρεβάτι υπήρχαν κούτσουρα», τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση του αστυνομικού, τα τοποθέτησε ο δράστης «για να μην μπορεί να κινηθεί» η ηλικιωμένη.

«Φαινόταν λίγο το κεφάλι της» πρόσθεσε, μεταφέροντας τις φωνές της ηλικιωμένης που νόμιζε ότι παρέμενε στο σπίτι ο 27xpovos. Όταν μπήκε στο σπίτι και ο δεύτερος αστυνομικός «αρχίσαμε σιγά-σιγά να την ξεσκεπάζουμε. Την είδαμε σε άθλια κατάσταση. Τα ρούχα της ήταν ξεσκισμένα και φαινόταν το στήθος της και τα γεννητικά της όργανα. Ήταν χτυπημένη παντού, ειδικά στο πρόσωπο. Καλά- καλά δεν μπορούσε να μιλήσει». «Αρχικά ήταν σε σοκ. Δεν θυμόταν τίποτα. Όταν την ηρέμησα και μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ άρχισε σιγά-σιγά να θυμάται τα πάντα, δηλαδή πως μπήκε μέσα, πως έψαχνε τα πράγματα, τι της έκανε», θυμήθηκε και μας είπε ότι της ζητούσε χρήματα και μετά μας είπε ότι της ξέσκισε τα ρούχα και ότι ήθελε να τη βιάσει».

Βιασμός που δεν ολοκληρώθηκε, αφού ο 27χρονος τρόμαξε από της φωνές της ηλικιωμένης και το έβαλε στα πόδια. Η έκκληση της 89xpovns για βοήθεια έγινε αντιληπτή από γείτονες που άκουσαν τις φωνές, με τους αστυνομικούς καταφθάνοντας να συλλαμβάνουν τον 27χρονο κοντά στο σπίτι της 89xpovns η οποία μετά από καιρό απεβίωσε σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων.

Ο 27xpovos στην απολογία του, αφού ζήτησε συγγνώμη, τόνισε πως η πρόθεσή του ήταν η ληστεία. Την ενοχή του κατηγορουμένου, όπως πρωτόδικα πρότεινε ο Εισαγγελέας της έδρας, με το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας να τον κρίνει ένοχο και να του επιβάλει συνολική ποινή κάθειρξή 8 ετών.

