Μαγνησία

Βόλος: έκλεψαν κεταμίνη και αναισθητικά από κτηνιατρεία

Ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός καθώς είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα φάρμακα.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στον Βόλο το γεγονός πως τέσσερα κτηνιατρεία μέσα σε μια εβδομάδα, έχουν διαρρηχθεί και έχουν κλαπεί φάρμακα όπως κεταμίνες, ηρεμιστικά και αναισθητικά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο διαρρήξεις έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ οι δράστες, έκλεψαν και φορητούς υπολογιστές των κτηνιάτρων.

Ο πρόεδρος των κτηνιάτρων του Νομού Μαγνησίας κ. Παύλος Σταμόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: “Κλέψανε πράγματα αξίας από τα κτηνιατρεία όπως υπολογιστές , αλλά φάνηκε καθαρά ότι “χτυπάνε” για τα φάρμακα. Εμείς χρησιμοποιούμε κεταμίνη, ηρεμιστικά και αναισθητικά καθημερινά. Άδειασαν τα κτηνιατρεία από τα φάρμακα. Για όποιον δεν ξέρει να τα χρησιμοποιήσει ο κίνδυνος είναι τεράστιος".

Η κεταμίνη είναι ουσία που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κτηνιατρική ως ταχύτατο αναισθητικό-καταπραϋντικό φάρμακο, σε μικρές δόσεις όμως έχει ψυχοδηλωτικές και διασχιστικές επιδράσεις.Κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλλει. Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως και ενδομυϊκώς ή να ληφθεί από το στόμα ή τη μύτη.

Πηγή: gegonota.news

