Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε φανοποιείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ μεγάλη η καταστροφή στις εγκαταστάσεις του φανοποιείου. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής

Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας φανοποιείο στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Δεκαέξι πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά. Το πρώτο τους μέλημα ήταν να περιορίσουν την έκτασή της για να μην επεκταθεί σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Ήδη οι φλόγες έχουν κατακάψει όλο το εσωτερικό του φανοποιείου.

Μετά από περίπου είκοσι λεπτά πυρόσβεσης η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων - ECDC: Οδηγίες σε πολίτες και Αρχές

Κιμ Γιονγκ Ουν: Θλίψη από τον θάνατο του μέντορά του

Τέλος τα δικαστήρια στην Ευελπίδων: Εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση στον Άρειο Πάγο