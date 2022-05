Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: oδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη

Το ανήλικο κορίτσι, διακομίσθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν η οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παρέσυρε ανήλικο κορίτσι μπροστά από την είσοδο του λιμανιού Ηρακλείου και το εγκατέλειψε συνεχίζοντας κανονικά την πορεία της.

Το ανήλικο κορίτσι, διακομίσθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Ταυτόχρονα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση ενώ αναζητείται και η οδηγός του επιβατηγού οχήματος.

