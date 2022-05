Πρέβεζα

Πρέβεζα - Τροχαίο: νεκρός οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός θάνατος για τον άνδρα που έχασε ακαριαία την ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση της Πέτρας, στην Πρέβεζα.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δυο οχήματα και η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 56χρονου οδηγού του ενός οχήματος και το τραυματισμό δυο ατόμων που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Άρτας.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Ευλογιά των Πιθήκων – Λινού: Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ

Roland Garros –Τζόκοβιτς: Πρόκριση με επίδειξη δύναμης