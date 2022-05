Μαγνησία

Βόλος: απειλούσε ότι θα σκοτώσει τα παιδιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γείτονες, ανησύχησαν και κάλεσαν τις αρχές προκειμένου να σώσουν τα ανήλικα κορίτσια.

Τέλος στο δράμα που ζούσαν δύο κοριτσάκια στον Βόλο, έφερε η παρέμβαση των γειτόνων.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας τους, 45 ετών, σχεδόν σε καθημερινή βάση ξεσήκωνε τη γειτονιά με τις φωνές και τις λεκτικές επιθέσεις σε βάρος των παιδιών του.

Οι γείτονες καλούσαν συνεχώς την αστυνομία σύμφωνα με την ΕΡΤ και εν τέλει κατήγγειλαν το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο "Χαμόγελο του Παιδιού".

Ο 45χρονος βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς κατηγορείται για απειλές σε βάρος των κοριτσιών και για απόπειρα σωματικής βλάβης σε βάρος της γυναίκας του αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

Ο πατέρας, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο και έδειξε μετανοιωμένος για τις πράξεις του καθώς ζήτησε μία δεύτερη ευκαιρία για να επανορθώσει.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για την απόπειρα σωματικής βλάβης στη σύζυγο, σε 8μηνες με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, ενώ παράλληλα διέταξε τις κοινωνικές υπηρεσίες να ελέγξουν το περιβάλλον διαβίωσης των παιδιών και τον έλεγχο ικανότητας των γονιών.

Η σύζυγος και μητέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας είχε απειλήσει τα κορίτσια ότι θα τα σκοτώσει αλλά αυτά δεν φοβήθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Ευλογιά των Πιθήκων – Λινού: Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ

Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου