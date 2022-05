Κυκλάδες

Τροχαίο: νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Συγκλονίζει η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα ακόμη έναν νέο άνθρωπο.

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στη Σαντορίνη από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο νησί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα, στο Καμάρι Θήρας με θύμα έναν 29χρονο Αλβανό μόνιμο κάτοικο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, ο 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ,οδηγούμενο από 30χρονο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Παρά τις άμεσες ενέργειες για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο, ο νεαρός είχε χάσει αρκετό αίμα και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, μεγαλώνοντας τη μαύρη λίστα των ατυχων συνανθρώπων μας που ”έφυγαν” στην άσφαλτο.

