Αργολίδα

Ναύπλιο: Πατέρας πυροβόλησε τον γιό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην επιχείρηση που διατηρούν από κοινού.

Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Ναυπλίου, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν 63χρονος στον Άγιο Ανδριανό Ναυπλίου, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 40χρονο γιό του.

Στην επιχείρηση που διατηρούν, στον κόμβο του Αγίου Ανδριανού, πατέρας και γιός διαπληκτίστηκαν έντονα και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον πατέρα να πυροβολεί τον 40χρονο γιό του και να τον τραυματίζει ευτυχώς ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, που συνέλαβαν τον πατέρα, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα, παρόλο που είχε κληθεί και είχε φτάσει και το ΕΚΑΒ.

Την προανακριτική έρευνα για τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου, διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου.

Πηγή: anagnostis.org

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Βίντεο - ντοκουμέντο από ληστεία σε καφετέρια

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

Βόλος: Εξαφανίστηκε ο πατέρας που ασελγούσε στην 10χρονη κόρη του