Χανιά

Χανιά: Έδεσε σκύλο στον προφυλακτήρα αυτοκινήτου και τον έσερνε με μεγάλη ταχύτητα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα περιστατικό βασανισμού ζώου με τον δράστη να συλλαμβάνεται και να περνάει από αυτόφωρο.

Με ακόμη ένα περιστατικό βασανισμού ζώου ήρθαν αντιμέτωποι οι εθελοντές του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων «Η προστασία των ζώων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος, οδηγός είχε δέσει τον σκύλο στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου και τον έσερνε με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Κισσάμου.

Αμέσως, περαστικοί πρόσεξαν το περιστατικό και ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές οι οποίες και συνέλαβαν το δράστη.

Ο Λάκης είναι ένας ηλικιωμένος σκύλος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ, εμφανώς τραυματισμένος λόγω του περιστατικού. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων απευθύνει έκκληση ώστε να φιλοξενηθεί ο σκύλος, μέχρι να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.

Ο οδηγός του οχήματος, πέρασε από αυτόφωρο και αναμένεται δικαστεί για το συμβάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

Χθες ενημερωθήκαμε για ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Κισσάμου, με ένα σκύλο αλυσοδεμένο στον προφυλακτήρα. Ο σκύλος σερνόταν στο οδόστρωμα , ανήμπορος να αντιδράσει.

Ευτυχώς κάποιοι άλλοι οδηγοί πρόσεξαν το συμβάν και το σταμάτησαν εγκαίρως, πριν σκοτωθεί ο σκύλος. Ο κηδεμόνας του ταυτοποιήθηκε, πέρασε αυτόφωρο και αφέθηκε ελεύθερος ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Ο Λάκης έχει τραυματιστεί άσχημα και έχει εγκαύματα στο σώμα του από την τριβή με την άσφαλτο. Για την ώρα νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ και χρειάζεται άμεσα #φιλοξενία ώστε να εκδοθεί εισαγγελική εντολή απομάκρυνσής του, αφού παρόλο που υποχρεώθηκε να τον πάει στο γιατρό, τον άφησε ανήμπορο και δεμένο στην πυλωτή.

Μας ενημέρωσαν περίοικοι ότι δεν έτρωγε και δεν έπινε νερό και τον μεταφέραμε στον κτηνίατρο. Είναι παππούλης με αρθριτικά και αύριο θα κάνουμε βιοχημικές εξετάσεις και υπέρηχο κοιλίας, αφού προς το παρόν ήπιε μόνο νερό και δεν τρώει.

Δεν μπορούμε όμως να τον φιλοξενήσουμε, τα σπίτια όλων των εθελοντών είναι γεμάτα και δεν υπάρχει τρόπος να φύγει από το μέρος που τον κακοποιούν εάν δεν βρούμε άμεσα ένα σπίτι! Ας δώσουμε μια ευκαιρία στο Λάκη να ζήσει ήρεμα το χρόνο που του απομένει!

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε δημοτικό σχολείο

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Επική ανατροπή σε αγώνα θρίλερ

Κηφισιά: Θρίλερ με την αρπαγή 6χρονου μέσα από το σπίτι του