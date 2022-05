Ζάκυνθος

Ζάκυνθος – “Ναυάγιο”: O πύργος του ναυαγοσώστη φεύγει με παρέμβαση Κικίλια

Ο πύργος του ναυαγοσώστη τοποθετήθηκε μπροστά από το "Ναυάγιο," στην πιο διάσημη παραλία του νησιού, κάτι που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.



Μία εξέδρα ναυαγοσώστη τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή μπροστά στο διάσημο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου, κάτι που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Το μέλος της επιτροπής Προστασίας του Ναυαγίου, Νίκος Τσίπηρας δήλωσε πως μετά την παρέμβαση της επιτροπής αλλά και του ίδιου του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, ο δήμαρχος του νησιού δεσμεύτηκε ότι θα μετακινηθεί το εν λόγω κατασκεύασμα.

«Ελπίζουμε πως σήμερα ή αύριο θα έχει φύγει από εκεί, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να έχουν μία καθαρή εικόνα του χώρου» προσέθεσε ο κ. Τσίπηρας στο Mega. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του νησιού, Σταύρος Κακολύρης υπεραμύνθηκε της απόφασης του δήμου, αναφέροντας πως η θέση που τοποθετήθηκε ο πύργος του ναυαγοσώστη επιλέχθηκε από το Λιμεναρχείο καθώς όπως είπε, ο δήμος δε μπορούσε αυθαίρετα να τον τοποθετήσει όπου ήθελε.

Ο κ. Κακολύρης υπεραμύνθηκε της απόφασης του δήμου, αναφέροντας πως η θέση που τοποθετήθηκε ο πύργος ναυαγοσώστη επιλέχθηκε από το Λιμεναρχείο και ο δήμος δε μπορούσε αυθαίρετα να τον τοποθετήσει όπου ήθελε. «Εκεί μας υπέδειξε το λιμεναρχείο, εκεί τον τοποθετήσαμε» είπε ο κ. Κακολύρης

Φωτογραφία: imerazante.gr

