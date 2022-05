Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άρπαξε 35χρονη, την βίασε και την εξέδωσε έναντι αμοιβής

Την φρίκη έζησε η γυναίκα στα χέρια ενός 41χρονου. Πως κατάφερε να την παρασύρει στο σπίτι του. Η καταγγελία στην Άμεση Δράση που την έσωσε.



Αδιανόητα είναι όσα έζησε μία 35χρονη γυναίκα στα χέρια ενός 41χρονου, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα με το πρόσχημα ότι θα της βρει δουλειά και σπίτι, συνάντησε τον 41χρονο και πήγαν μαζί στο σπίτι του στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Εκεί με την απειλή όπλου ο 41χρονος την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις και στην συνέχεια την εξέδωσε, έναντι αμοιβής, σε άγνωστο άτομο.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά από καταγγελία για αρπαγή και παράνομη κατακράτηση 35χρονης γυναίκας από άγνωστο άντρα.

Στην ανακοίνωση της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι «οι συντονισμένες και άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη 41χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αρπαγής, παράνομης κατακράτησης, εμπορίας ανθρώπων, βιασμού, βίας κατά δικαστικών υπαλλήλων, παράνομης οπλοχρησίας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (24-05-2022) πραγματοποιήθηκε καταγγελία στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για αρπαγή και παράνομη κατακράτηση 35χρονης γυναίκας από άγνωστο άντρα.

Άμεσα, υπήρξε κινητοποίηση αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες, χθες εντοπίσθηκε στην περιοχή της Περαίας και απελευθερώθηκε η 35χρονη και συνελήφθη ο 41χρονος δράστης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι την 23-05-2022 με το πρόσχημα ανεύρεσης κατοικίας και εργασίας η 35χρονη συναντήθηκε με τον 41χρονο και από κοινού μετέβησαν σε οικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης, όπου εκεί με την απειλή όπλου την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις και την εξέδωσε, έναντι αμοιβής, σε άγνωστο άτομο.

Σε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι αεριού (airsoft) « replica » με προσαρτημένο γεμιστήρα με 9 πλαστικά σφαιρίδια, μικροποσότητα κάνναβης και 1 συσκευή κονιορτοποίησης (τρίφτης) με υπολείμματα κάνναβης.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

