Εύοσμος - Bullying σε 11χρονο: “Αν ξαναμιλήσει ο μπαμπάς σου θα σε χτυπήσουμε” (βίντεο)

Παρέμβαση εισαγγελέα για την υπόθεση bullying στο 11χρονο μαθητή. Σοκάρει η περιγραφή του παιδιού για τον εφιάλτη που βιώνει. Τι λέει η μητέρα του.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελείας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σχετικά με την καταγγελία ενός πατέρα ότι ο 11χρονος γιος του πέφτει εδώ και 2,5 χρόνια θύμα bullying και ξυλοδαρμού, στο σχολείο του, στον Εύοσμο.

Συγκεκριμένα, ζητά να διακριβωθεί αν στοιχειοθετούνται τα εξής αδικήματα: Της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, για περιστατικά τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και για υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δέχτηκαν σχετικές καταγγελίες και φέρεται να μην έκαναν τίποτα, σύμφωνα με το Grtimes.gr.

Σοκάρει η περιγραφή του 11χρονου

Ο 11χρονος μαθητής, που καθημερινά πέφτει θύμα bullying, όπως καταγγέλλει, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που περνά μέσα κι έξω από το σχολείο.

«Θέλουν να μην έχω παρέα. Και σήμερα πάλι με χτύπησαν, γιατί έπαιζα με τάπες. Με έσπρωξαν και μου έριξαν το φαγητό. Με κορόιδευαν, μου έκαναν ερωτήσεις. Με ρωτούσαν γιατί βγήκε και τα είπε αυτά ο μπαμπάς σου. Με απείλησαν ότι αν το ξανακάνει, αν το ξαναπεί ο μπαμπάς σου μου είπαν εμείς θα σε χτυπάμε. Ένας με απειλούσε και μαλώσαμε. Μου πήρε τα γυαλιά», περιέγραψε ο 11χρονος.

Το μικρό αγόρι περιγράφει στον Focus FM τον εφιάλτη που βιώνει τα τελευταία χρόνια δυόμιση χρόνια. Όπως ακούγεται να λέει και στο βίντεο, τα έχει πει στη δασκάλα του αλλά δεν έγινε κάτι. Οι απειλές, η βία και ο εκφοβισμός συνεχίζονται όπως εξηγεί και εκτός σχολείου.

«Μετά το σχολείο, ένας κουβαλά πάνω του και μαχαίρι, μου το έδειξε. Μια μέρα, ήρθαν κοντά μου τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Ο ένας από αυτούς μου έβγαλε την μπλούζα και με χαράκωσε μια λεπίδα. Αυτά τα παιδιά είναι ανεξέλεγκτα… την προηγούμενη εβδομάδα με κορόιδευαν ξανά. Για το σπίτι μου, ότι το σπίτι μου είναι βρώμικο και έκαναν διάφορες χειρονομίες», είπε και πρόσθεσε:

«Μια μέρα έβρισαν ακόμη και την μαμά μου που ήρθε στο σχολείο, και την Παναγία και τον Χριστό. Μου έριξαν κάτω, μέχρι και το αντίδωρο από την εκκλησία μια μέρα».

Μητέρα 11χρονου: «Τους ξέρουμε, απείλησαν κι εμάς»

Την ίδια ώρα, σοκάρει με τα όσα λέει και η μητέρα του 11χρονου. «Ξέρουμε ποιοι είναι οι δράστες, μας απείλησαν τα ίδια τα παιδιά και φοβηθήκαμε», είπε. Η μητέρα του 11χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε ένα ακραίο bullying από άλλους ανήλικους στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, περιέγραψε ότι: «Η επίθεση έγινε από εξωσχολικούς…».

Η γυναίκα, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, τόνισε μιλώντας στον Status 107.7 ότι: «Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 11χρονος δεχόταν bullying. Το ίδιο συνέβαινε επί 3 χρόνια στο προηγούμενο σχολείο του, ο διευθυντής το γνώριζε και δεν έκανε τίποτα…»!

Ξέρουμε ποιοι είναι οι δράστες, μας απείλησαν κιόλας, επικαλούμενοι τις διασυνδέσεις και τις επαγγελματικές ιδιότητες των γονιών τους, είπε. Ο 11χρονος δεν είχε καμία διαμάχη με τα παιδιά της παρέας στην οποία ανήκει ο ανήλικος που τον μαχαίρωσε, υποστήριξε η μητέρα.





