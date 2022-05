Πιερία

Κατερίνη: καταγγελία για δασκάλα που χτύπησε κορίτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυση κατά της δασκάλας, κατέθεσε η μητέρα του 7χρονου κοριτσιού.

Καταγγελία για ένα ακόμη επεισόδιο ενδοσχολικής βίας, αυτή τη φορά από δασκάλα σε ένα κορίτσι 7 ετών, είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας η δασκάλα χαστούκισε αφού πρώτα την ακινητοποίησε, την κόρη της για ασήμαντη αφορμή, χθες την ώρα του μαθήματος επειδή η 7χρονη αρνήθηκε να της παραδώσει ένα χαρτάκι που της είχε δώσει νωρίτερα μία συμμαθήτρια της,

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος της μητέρας, η ίδια, "ανυποψίαστη για ότι είχε προηγηθεί όταν μετέβη να την παραλάβει την αντίκρισε να κλαίει με λυγμούς σε ιδιαιτέρως κακή ψυχολογική κατάσταση, τρομαγμένη και φοβισμένη από το δυσάρεστο συμβάν βίας με πρωταγωνίστρια μια εκπαιδευτικό δασκάλα του μαθήματος Μουσικής η οποία μάλιστα ισχυρίσθηκε ενώπιον της ότι δήθεν η ανήλικη μαθήτρια ψεύδεται."

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στην καταγγελία της μητέρας, αναφέρει ότι είδε την κόρη της να κλαίει και να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ την μετέφερε και στο νοσοκομείο Κατερίνης προκειμένου να διαπιστωθεί η σωματική βία που υπέστη.

Η μητέρα μετέβη σήμερα στο Α.Τ. Κατερίνης με τον δικηγόρο της Βασίλη Νουλέζα για να καταθέσει μήνυση ενώ ζητά με έγγραφη καταγγελία προς τον διευθυντή του σχολείου και του προϊσταμένου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την τιμωρία της.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισιά - Αρπαγή 6χρονου: Ο πατέρας στο κάδρο των ερευνών

Εύοσμος - Bullying σε 11χρονο: “Αν ξαναμιλήσει ο μπαμπάς σου θα σε χτυπήσουμε” (βίντεο)

Τέξας: Τα μηνύματα του 18χρονου πριν το μακελειό και η μαρτυρία για bullying (εικόνες)