Ενδοοικογενειακή βία: Κατήγγειλε τον άνδρα της ότι την κακοποιούσε για χρόνια

Χειροπέδες στον εν διαστάσει σύζυγο της γυναίκας πέρασαν οι αστυνομικοί. Όπως κατήγγειλε την χτυπούσε και μετά τον χωρισμό τους.



Στη σύλληψη ενός 48χρονου Χανιώτη στο Καστέλι Κισσάμου προχώρησε την Τρίτη η Αστυνομία, έπειτα από καταγγελία που δέχτηκε από την εν διαστάσει σύζυγό του, ότι εκείνος φέρεται να την κακοποιούσε συστηματικά.

Η γυναίκα, επίσης με καταγωγή από την Κίσσαμο, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο 48χρονος ασκούσε σωματική βία εναντίον της επί χρόνια, με την κατάσταση να γίνεται εντελώς αφόρητη τα τελευταία τέσσερα έτη.

Όπως ανέφερε, αυτό την οδήγησε στο να απομακρυνθεί πια από τον σύζυγό της, ωστόσο κατήγγειλε ότι ακόμα και μετά από αυτό δέχτηκε απειλές από εκείνον.

Η καταγγελία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Κισσάμου που την ίδια ημέρα προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου.

Σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε κατηγορία για παραβίαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

