Θεσσαλονίκη

Bullying - 11χρονος: οι απειλές, η μητέρα του και η έρευνα στο περιβάλλον του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” η μητέρα του αγοριού. Τι δήλωσε ο Γ.Γ του Υπ. Παιδείας για την έρευνα που γίνεται και στο σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

Η μητέρα του 11χρονου από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, που καταγγέλλεται πως έχει πέσει θύμα συστηματικού bullying και συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδας ανηλίκων, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας πως για ακόμη μια φορά το παιδί έγινε δέκτης λεκτικής και σωματικής βίας από ανήλικους, που μάλιστα τον απείλησαν με ξυλοδαρμό.

Όπως είπε η μητέρα του 11χρονου, «Πάλι προσπάθησαν να βγάλουν τα γυαλιά, τον απείλησαν και του είπαν πολύ άσχημα πράγματα. Το παιδί θέλει να πάει στο σχολείο, εμείς δεν θέλουμε να πάει στο σχολείο γιατί γίνεται όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που σχολάει βλέπω τι γίνεται με την κατάσταση όλη και δεν κάνει κανείς τίποτα. Θα κάνουμε τις μηνύσεις τις απαραίτητες που χρειάζονται, δηλαδή κατά παντός υπευθύνου, θα γίνει ότι είναι να γίνει και θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης».

Στην εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλ. Κοπτσης, αναφέροντας πως «στο Υπ. Παιδείας ενημερωθήκαμε πριν 2 ημέρες και άμεσα δώσαμε εντολή για έρευνα, η Διεύθυνση (ενν. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) το έμαθε πριν 3 ημέρες».

«Το μαχαίρωμα που λέει η οικογένεια, έγινε πριν δύο χρόνια, εκτός σχολείου και θυμίζω πως ενδιάμεσα τα σχολεία ήταν κλειστά για μεγάλα διαστήματα, λόγω κορονοϊού. Από εκεί και πέρα, κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό, ελέγχουμε και το περιβάλλον του παιδιού και το σχολείου. Όταν είμαστε απόλυτα σίγουροι για το τι συμβαίνει, εάν υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν», ανέφερε ο κ. Κόπτσης.

Σημείωσε ακόμη ότι ετοιμάζεται μια δυναμική παρέμβαση του Υπ. Παιδίας για το bullying, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.





Ειδήσεις σήμερα:

“Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας”: ένοχη για συζυγοκτονία η συγγραφέας του βιβλίου

Σενεγάλη: Νεογέννητα πέθαναν από φωτιά σε νοσοκομείο

ΣΕΦ: Φωτιά σε παλέτες με βοήθεια για την Ουκρανία (βίντεο)