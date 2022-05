Αχαΐα

Καταγγελία - Πάτρα: Μοίρασαν σαπισμένα φρούτα σε παιδιά Δημοτικού (εικόνες)

Τι αναφέρουν για το περισταικό οι γονείς των ανήλικων παιδιών στην Πάτρα



Σαπισμένα φρούτα δόθηκαν σε μαθητές Δημοτικού στην Πάτρα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς.

Tα φρούτα δόθηκαν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών το μεσημέρι της Τετάρτης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των Περιφερειών Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.

Όταν άνοιξαν τη χάρτινη συσκευασία, διαπίστωσαν ότι κάποια φρούτα είχαν σαπίσει (προφανώς από τη ζέστη), ενώ η εικόνα εντός της συσκευασίας ήταν… αποκρουστική!

Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν και σίγουρα το πρόβλημα προκαλείται κατά τη συντήρηση.

πηγή: pelop.gr

