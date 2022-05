Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Τραυματίες και αντιδράσεις

Εξιτήριο πήρε ο φοιτητής που τραυματίστηκε το μεσημέρι στα επεισόδια. Πορεία διαμαρτυρίας στην Καμάρα και «άγρια» πολιτική κόντρα.

Σε δύο προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά την εξέτασή τους αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό σε βάρος τους.

Με αφορμή τις δύο προσαγωγές, φοιτητές προχώρησαν σε ολιγόλεπτη παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, κάλεσμα για συγκέντρωση στην πλατεία Καμάρας πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι για τις 7 το απόγευμα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στον απόηχο των σημερινών επεισοδίων, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε ένας φοιτητής και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τα ίδια επεισόδια τραυματίστηκε κι ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο χώρο του Βιολογικού προκάλεσαν σφοδρή πολιτική διαμάχη, με τα κόμματα να επιδίδονται σε «πόλεμο» ανακοινώσεων.

Ιπποκράτειο: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον φοιτητή

«Την Πέμπτη 26 Μαΐου και ώρα 13:00μμ, 20χρονος πολίτης διεκομίσθη μέσω του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από αναφερόμενα επεισόδια στον προαύλιο χώρο του ΑΠΘ.

Έφερε θλαστικό τραύμα πώγωνος και αιτιώμενος άλγος στο δεξιό αυτί,εμβοές και ζάλη.Έγινε εκτίμηση από ΩΡΛ και συρραφή του θλαστικού τραύματος καθώς και ακουόγραμμα από το οποίο δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα.Ακολούθησε οδοντιατρική εκτίμηση κατά την οποία δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα , αλλά προληπτικά συνεστήθη διενέργεια πανοραμικής ακτινογραφίας και γναθοχειρουργική εκτίμηση από το Γ.Ν Παπανικολάου.

Τέλος εκτιμήθηκε από τους Νευροχειρουργούς,έγινε και αξονική εγκεφάλου,από όπου δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα.

Εξήλθε από το νοσοκομείο με οδηγίες και αντιβιωτική αγωγή».

