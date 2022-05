Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός με ηλεκτρικό πατίνι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε κάνοντας πατίνι.

Ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου.

Ο 25χρονος αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, όταν το πατίνι που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, ανατράπηκε.

Διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

