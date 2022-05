Εύβοια

Τροχαίο: νεκρός οικογενειάρχης από σύγκρουση αυτοκινήτων

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ένας άνδρας μετά την σύγκρουση που είχε επιβατικό όχημα με ένα φορτηγάκι.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Αυλωναρίου, στην Εύβοια.

Το τροχαίο συνέβη κοντά στο Οριό, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αστυνομικοί του Αλιβερίου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Πρόκειται για ένα φορτηγάκι και ένα επιβατηγό αυτοκίνητο. Εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης, ο οδηγός του αυτοκινήτου, έχασε την ζωή του.

Πρόκειται για 50χρονο οικογενειάρχη που ζούσε σε διπλανό χωριό.

Πηγή: evianews.com

