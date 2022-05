Σέρρες

Σέρρες: Καταγγελία για βιασμό από τον πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η καταγγελία νεαρής, η οποία όχι μόνο υποδεικνύει τον πατέρα της, αλλά κατηγορεί και τη μητέρα της.

Τον πατέρα της κατήγγειλε για βιασμό μία 22χρονη από το νομό Σερρών. Η νεαρή κοπέλα στην καταγγελία της στην αστυνομία περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τα όσα έζησε στα χέρια του πατερά της από πολύ μικρή ηλικία και πως ο ίδιος ξεκίνησε να ασελγεί πάνω στο παιδικό κορμί της.

Στην κατάθεση της προς την αστυνομία η 22χρονη σήμερα κοπέλα αναφέρει πως δεν έλαβε ποτέ αγάπη από την οικογένεια της και δεν ενδιαφέρθηκε κάνεις για την ίδια και το πώς μεγαλώνει .

Η κοπέλα στην κατάθεση της περιγράφει πως ο πατέρας την πλησίασε για πρώτη φορά με σκοπό, όπως της έλεγε, να της μάθει να μιλάει, να ανοίγεται και να γίνει πιο κοινωνική. Τον Αύγουστο του 2016, ήταν η πρώτη φορά που την άγγιξε πηγαίνοντας την σε ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο. Εκεί η κοπέλα καταθέτει πως έπιασε το χέρι της με σκοπό να της δείξει πώς να ικανοποιεί όπως της είπε τον εαυτό της, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν πολλές άλλες πράξεις.

Η κοπέλα στην κατάθεση της αναφέρει πως έχει την υποψία πως η μητέρα της είχε καταλάβει τα πάντα αλλά δεν έκανε το παραμικρό για να την βοηθήσει και να την σώσει από την κατάσταση την οποία ζούσε. Η ίδια μάλιστα καταγγέλλει πως ο πατέρας της ικανοποιούσε πλέον τις ορέξεις του είτε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι είτε σε εξωτερικούς χώρους, απειλώντας την ίδια να μην μιλήσει καθόλου.

Το Σεπτέμβριο του 2016 μετά από ένα ταξίδι των γονιών της στα Σκόπια και μετά από ομηρικούς καυγάδες που λάμβαναν χώρα στο σπίτι, η μητέρα της έδιωξε τον πατέρα της από το σπίτι λέγοντας του να πάρει μαζί του και την μεγάλη κόρη, εννοώντας πως έχει καταλάβει τι συμβαίνει μεταξύ τους.

Η νεαρή κοπέλα άλλαξε σχολείο αφού άλλαξε και τόπο διαμονής μαζί με τον πατέρα της όπου επίσης υπέστη bullying από τους συμμαθητές καθώς ήταν ένας κλειστός χαρακτήρας και δεν μιλούσε με κανένας.

Η διαβίωση με τον πατέρα της χαρακτηρίζεται από την νεαρή σήμερα κοπέλα ως βασανιστήριο καθώς καθημερινά της επέβαλε τη σεξουαλική πράξη και όποτε η ίδια αρνιόταν την χτυπούσε και την βίαζε. Η ίδια στην κατάθεση της αναφέρει πως ο πατέρας της έμπαινε στο δωμάτιο της όποτε ήθελε και προχωρούσε σε ασελγείς και βίαιες πράξεις πάνω της χωρίς καν να την ρωτάει, αν η ίδια δεν δεχόταν την σεξουαλική πράξη υπήρχε ένταση, ψυχολογικός πόλεμος , βρισιές και ξυλοδαρμός ενώ της έκοβε και το πενιχρό χαρτζιλίκι το οποίο της έδινε. Σε πολλές των περιπτώσεων ο πατέρας της όπως καταγγέλλει την υποχρέωσε να κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών όπως ινδικής κάνναβης ώστε να ζαλίζεται και ίδιος να μπορεί να ικανοποιεί τις ορέξεις του πάνω της χωρίς η ίδια να αντιδρά.

Μετά από ένα καυγά με τον πατέρα της , η νεαρή κοπέλα έφυγε από το σπίτι. Ο καυγάς προκλήθηκε καθώς ο πατέρας της ενημερώθηκε πως η νεαρή κοπέλα σύναψε σχέση με ένα αγόρι.

Ο πατέρας της κοπέλας συνέχισε να την ενοχλεί ζητώντας της να γυρίσει πίσω ενώ τους πρώτους μήνες του 2022 την προσέγγισε και η μητέρα της καθώς είχε ενημερωθεί πως η νεαρή κοπέλα αποφάσισε να καταγγείλει τον πατέρα της για όλα αυτά τα οποία της είχε κάνει.

Στην κατάθεση της η κοπέλα αναφέρει στους αστυνομικούς πως ομολόγησε όλη την αλήθεια στην μητέρα και την αδερφή της και αντί να την υποστηρίξουν και να την βοηθήσουν της ζήτησαν να μην προχωρήσει σε καμία καταγγελία η ίδια μετά από αυτή την εξέλιξη θύμωσε και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά έχασε την γη κάτω από τα πόδια της, νιώθοντας πόνο, θυμό και απελπισία.

Εκ τότε η νεαρή απευθύνθηκε και στο Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Σερρών ζητώντας βοήθεια , ενώ το μόνο που ζητά είναι η ποινική δίωξη τόσο του πατέρα της όσο και της μητέρας της η οποία δεν την προστάτευσε παρότι η ίδια θεωρεί ότι τα γνώριζε όλα αλλά δεν έκανε τίποτα.

Πηγή: diktyotv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

NBA play off: Οι “Πολεμιστές” επέστρεψαν στους τελικούς

Τέξας: πέθανε από ανακοπή ο σύζυγος δασκάλας που σκοτώθηκε στο μακελειό

Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)