Βόλος: Πάρτι έστειλε στο νοσοκομείο 10 νέους

Χιλιάδες φοιτητές και όχι μόνο έδωσαν το «παρών» στο πάρτι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ύστερα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας, δόθηκε η πολυπόθητη άδεια από τις Πανεπιστημιακές αρχές, προκειμένου να διοργανωθεί εντός του προαυλίου χώρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, ένα από τα καθιερωμένα μεγάλα πάρτι. Κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές, αλλά και άλλα άτομα συγκεντρώνονται στον χώρο του Πεδίου του Άρεως και διασκεδάζουν έως το πρωί.

Από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, η πόλη γέμισε με χιλιάδες νεαρές και νεαρούς, οι οποίοι έδωσαν το “παρών” στην καθιερωμένη πια γιορτή. Όμως, παρά το κέφι και την επιτυχία της βραδιάς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για όλους, καθώς, σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, περίπου δέκα άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Βόλου σε κατάσταση μέθης.

Κάποια από αυτά τα άτομα διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια άλλα με ιδιωτικά οχήματα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του πάρτι και του κόσμου που συγκεντρώθηκε είναι ότι τα πρωινά δρομολόγια του τρένου με προορισμό τη Λάρισα ήταν ασφυκτικά γεμάτα, αφού είχαν έρθει στον Βόλο φοιτητές από πολλές γειτονικές πόλεις.

