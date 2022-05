Βόλος: Φίδι προκάλεσε πανικό σε πρατήριο καυσίμων

Μαγνησία

Σκηνές πανικού χθες το πρωί, σε πρατήριο υγρών καυσίμων, επί της εθνικής οδού στο τμήμα της από Βελεστίνο προς Βόλο.





Οδηγός αυτοκινήτου, σταμάτησε με το όχημά της στο πρατήριο προκειμένου να βάλει βενζίνη, όταν ξαφνικά, πετάχτηκε από τον δεξί μπροστινό τροχό του οχήματος, ένα φίδι, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ήταν οχιά.

Επικράτησε αναστάτωση. Τρεις ακόμη πελάτες που βρίσκονταν στο βενζινάδικο και υπάλληλοι του πρατηρίου άρχισαν να τρέχουν έντρομοι, στη θέα του φιδιού. Ενας από αυτούς, ο πιο θαρραλέος, ζήτησε σκούπα και με αυτή, σκότωσε το ερπετό.

Όπως έγινε γνωστό, η οδηγός είχε νωρίτερα παρκαρισμένο το όχημά της σε αγροτική έκταση, προφανώς το φίδι κουλουριάστηκε στο αυτοκίνητο χωρίς η ίδια να το πάρει είδηση και εμφανίστηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων.

