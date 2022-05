Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο: Δύο παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο

Δύο αγόρια, ηλικίας 4 και 12 ετών, διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μετά από τη φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά παρουσίασαν αναπνευστική δυσχέρεια και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Στον δωδεκάχρονο χορηγήθηκε προληπτικά οξυγόνο.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπανικολάου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ένας 27χρονος και ένας 55χρονος. Συνολικά εννιά άτομα νοσηλεύονται με ελαφριά αναπνευστικά προβλήματα, έξι στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και τρία στο Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

