Θεσσαλονίκη: έκαψε κλεμμένο φορτηγό και…δασύλλιο

Σε δασύλλιο επεκτάθηκε η φωτιά που έβαλε ένας άνδρας σε κλεμμένο όχημα, στην Ευκαρπία.

Δικογραφία σε βάρος 29χρονου Έλληνα για κλοπή, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας σχηματίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παύλου Μελά, στο πλαίσιο επισταμένων αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, για την ταυτοποίηση ατόμων που ενέχονται στην τέλεση διαφόρων αδικημάτων.

O φερόμενος ως δράστης τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους αφαίρεσε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης και ένα Δ.Χ. φορτηγό από εργοτάξιο του Δήμου Παύλου Μελά μέσα στο οποίο βρέθηκαν κλειδιά οχημάτων, ένα κινητό τηλέφωνο που είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο καθώς και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Τον Ιούλιο του 2021 αφαίρεσε από αμαξοστάσιο του Δήμου Παύλου Μελά Δ.Χ. φορτηγό, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε στην περιοχή της Ευκαρπίας βάζοντάς του φωτιά, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και σε παρακείμενο δασύλλιο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

