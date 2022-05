Λέσβος

Λέσβος: Φωτιά στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκε σκηνή στο ΚΥΤ όπου διαμένουν χιλιάδες άτομα.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα Σάββατο στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ, στη Λέσβο.

Η φωτιά που προκλήθηκε από άγνωστη αιτία σε μεγάλη σκηνή τύπου Rubhall, σβήνεται αυτή την ώρα (12:43 μ.μ.) από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επενέβησαν άμεσα.

Πηγή: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νοσοκομείο Λάρισας: Ασθενής ΜΕΘ εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ

Σκρέκας για απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών: Στο ταμείο θα αφαιρείται η επιδότηση

Μαϊάμι: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε λίμνη (βίντεο)