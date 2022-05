Φωκίδα

Νεκρό παιδί σε κανάλι του Μόρνου (εικόνες)

Τραγικό τέλος στις έρευνες στο κανάλι του Μόρνου.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε νεαρός άντρας στο κανάλι του Μόρνου έπειτα από επιχείριση αναζήτησής του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν έφηβο, αλλοδαπό, ηλικίας 15-20 ετών, που εντοπίστηκε στο κανάλι του Μόρνου κοντά στην περιοχή Δαφνούλα Τανάγρας.

Η επιχείρηση εντοπισμού του νεαρού άντρα ξεκίνησε γύρω στις 12.00 το μεσημέρι όταν η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για ένα άτομο που είχε πέσει, κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο κανάλι στο ύψος των Ερυθρών Αττικής.

Για τον εντοπισμό του επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και η 7η ΕΜΑΚ με διασωστική λέμβο.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας στο κανάλι του Μόρνου πλησίον περιοχής Δαφνουλα Τανάγρα Βοιωτίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 28, 2022

